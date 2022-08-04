Немцы возмутились фразой Зеленского о Путине и Шредере

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера за его поездку в Россию и встречу с российским лидером Владимиром Путиным, назвав "отвратительным" контакт "бывшего главы могущественного государства с европейскими ценностями" с РФ.

Читатели немецкого издания Die Welt в ответ обвинили Зеленского в лицемерии, подчеркнув необходимость поддерживать отношения между Западом и Россией.

"Со своими миллионами за границей (а это факт) Зеленский сначала должен доказать, что он стоит за свой народ, который сейчас умирает, а не только за свое эго и интересы", - отметил amandi verum.

"Мне понятно только, что Шредер намного больше заботится об интересах Германии и мире, чем Зеленский", - написал Tom T.

"Шредер делает все абсолютно правильно. Он не сводит глаз с цели и в конце концов окажется прав. Нельзя саботировать канал связи с Россией, как того хотел бы Зеленский", - выразил мнение Bijan K.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 4 августа 2022 года можно прочитать здесь.