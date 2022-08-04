Вирусолог Альтштейн спрогнозировал пик заболеваемости коронавирусом в России

Пик заболеваемости коронавирусом в России в 2022 году может прийтись на август Фото: Иван МАКЕЕВ

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн озвучил прогноз пика заболеваемости коронавирусом в России. Его слова приводит РИА Новости.

По расчетам эксперта, максимальное число заболевших может быть зафиксировано в конце августа.

"В других странах обычно от начала эпидемии проходит месяц, у нас начался [подъем] где-то в конце июля, значит в конце августа должен быть пик", - спрогнозировал Альтштейн.

По оценке вирусолога, до конца месяца суточное число заболевших будет продолжать расти.

Альтштейн уточнил, что российские медучреждения перенесут этот процесс сравнительно легко, так как при заболевании "омикроном" в большинстве случаев не требуется госпитализация.

Специалист также призвал россиян пройти ревакцинацию, чтобы уменьшить риск тяжелого течения заболевания.

Как ранее писал сайт kp.ru, Анатолий Альтштейн предположил, что по итогам августа не стоит ожидать сверхбольших показателей по заболеваемости коронавирусом.

По его словам, ситуация в нашей стране будет похожа на то, что происходит в других – так что цифры заболеваемости "не будут сверхбольшими". Но на подъеме могут фиксироваться до 30 тысяч случаев в сутки, отметил вирусолог.