Александр Филиппенко. Фото: Иван МАКЕЕВ

Коронавирус у Александра Филиппенко: актера сразила болезнь, и он оказался в больнице. Жена госпитализированного с недугом артиста рассказала, как он себя чувствует.

Супруга артиста Марина Ишимбаева поделилась, что заболевание пока протекает в легкой форме. Александр Филиппенко находится под наблюдением врачей, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

- Он себя чувствует более-менее нормально. Действительно, его госпитализировали, - подтвердила она NEWS.ru.

Знаменитость почувствовал себя плохо и сделал тест на коронавирус, который дал положительный результат.

- В легкой форме, но мы решили госпитализировать, чтобы как-то поддержать, потому что он уже не мальчик. Нам спокойнее, когда он лежит под присмотром врачей, - призналась Ишимбаева.

Стоит отметить, что от COVID-19 актер прививался в 2021 году. Но видимо иммунная защита снизилась и поэтому болезнь снова взяла верх.