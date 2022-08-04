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Звезды4 августа 2022 10:17

Коронавирус у Александра Филиппенко: жена актера рассказала о его самочувствии

Жена актера Александра Филиппенко сообщила, что коронавирус у него протекает в легкой форме
Елена АКИМОВА
Александр Филиппенко.

Александр Филиппенко.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Коронавирус у Александра Филиппенко: актера сразила болезнь, и он оказался в больнице. Жена госпитализированного с недугом артиста рассказала, как он себя чувствует.

Супруга артиста Марина Ишимбаева поделилась, что заболевание пока протекает в легкой форме. Александр Филиппенко находится под наблюдением врачей, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

- Он себя чувствует более-менее нормально. Действительно, его госпитализировали, - подтвердила она NEWS.ru.

Знаменитость почувствовал себя плохо и сделал тест на коронавирус, который дал положительный результат.

- В легкой форме, но мы решили госпитализировать, чтобы как-то поддержать, потому что он уже не мальчик. Нам спокойнее, когда он лежит под присмотром врачей, - призналась Ишимбаева.

Стоит отметить, что от COVID-19 актер прививался в 2021 году. Но видимо иммунная защита снизилась и поэтому болезнь снова взяла верх.