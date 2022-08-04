Сенатор Климов считает, что Зеленский скоро начнет апеллировать к Будде

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Попытки украинского лидера Владимира Зеленского обратиться к КНР, чтобы "единым фронтом" выступить против России, вызывают недоумение, по логике Киева, ему впору апеллировать уже к Будде, полагает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.

Ранее Зеленский заявил, что хотел бы "напрямую" переговорить с председателем КНР Си Цзиньпином по теме ситуации на Украине.

“Комик из Киева надеется, что "ядро политической системы" КНР будет ради него оказывать влияние на Россию, "заставив" ее остановить проведение спецоперации", - отметил сенатор.

По словам Климова, в этой логике "киевский пан скоро начнет апеллировать уже к самому Будде, вместо того, чтобы как можно быстрее выполнить хорошо известные ему, его клике и их американским хозяевам четкие и безусловные требования России".

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 4 августа 2022 года можно прочитать здесь.