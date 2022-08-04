Россиянин Винник останется под арестом во Франции до экстрадиции в Грецию

Александр Винник Фото: REUTERS

Апелляционный суд Парижа освободил Александра Винника от экстрадиции в США, но по договоренности властей он снова будет заключен под стражу по делу в Греции. Об этом сообщил РИА Новости адвокат россиянина Фредерик Бело.

"Александр Винник, скорее всего, уже сегодня будет передан Греции, - уточнил Юрист. - В сопровождении французских полицейских и, вероятно, представители Интерпола его посадят на самолёт в Грецию".

Как ранее писал сайт KP.RU, Соединенные Штаты отозвали свой запрос на экстрадицию Александра Виннника из Франции. Как отметил Фредерик Бело, в процессе слушаний Винник был оповещен об отзыве запроса на его выдачу Вашингтону.

Адвокаты на это заседании подняли вопрос об отсутствии уведомления россиянина о запросе Москвы на экстрадицию, который был направлен во Францию раньше американского, добавил представитель Виннника.

Напомним, Винника задержали в Греции по запросу США, где считают, что россиянин якобы причастен к отмыванию миллиардов долларов через биржу криптовалют. В апреле прошлого года подсудимый написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи и возобновил свою голодовку, которую он "категорически" отказался прекращать.

В феврале Москва направила Парижу ноты протеста с требованиями соблюдать права российского гражданина. Однако Франция приговорила его к пяти годам лишения свободы и оштрафовали в 100 тысяч евро.