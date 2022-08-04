Корпоративная жилищная программа En+ Group Олега Дерипаски позволила купить жилье почти 1000 семей сотрудников холдинга

Ипотечная программа, разработанная специально для En+ Group, работает с середины 2020 года. Сотрудники энергетических предприятий En+ имеют возможность оформить ипотеку на покупку жилья у банка-партнера на особых условиях. Фактическая ставка по жилищному кредиту сейчас составляет около 10%. При этом первоначальный взнос отсутствует, остается и ежемесячная компенсация работодателем половины выплаты, включая проценты. Кредит можно взять на 10, 15 или 20 лет на усмотрение участника. Удивительные условия!..

За время действия программы энергетическим бизнесом компании было одобрено более 230 заявок на участие, по 130 из которых сотрудники уже успешно приобрели или рефинансировали жилье. Всего же по Группе En+ в 2020-2021 годы выдали более 980 кредитов. Важным нововведением прошлого года стала возможность приобретения земельного участка с находящимся на нем жилым домом, что особенно актуально для небольших городов и сельской местности, где работают сотрудники предприятий, а это более 70 населённых пунктов.

96% участников ипотечной программы – основной производственный персонала. Средний возраст участника программы 34 года.

«Корпоративная жилищная программа направлена на оказание дополнительной финансовой и социальной поддержки работникам Группы, – пояснил руководитель энергетического бизнеса En+ Group Михаил Хардиков. – Создание комфортных условий жизни для сотрудников и их семей – неотъемлемая часть нашей социальной политики. Это так же важно, как и достойные условия труда».

Добавим, что компании Олега Дерипаски активно развивают города. Помогают развивать спорт для взрослых и для детей. Проводят культурные мероприятия – приглашают в глубинку на гастроли лучшие театры. Проводят реставрацию местных достопримечательностей. Но самое главное не жалеют деньги на развитие потенциала своих сотрудников. Развитие образовательных программ – важнейшие направление социальной политики компании En+ Group, которую определил для всех основанных им бизнесов Олег Дерипаска. На протяжении многих лет активная молодежь в регионах на основе лучших мировых практик получает необходимые компетенции и навыки, становится частью интеллектуальной элиты страны, вносит существенный вклад в развитие ее экономики. Чтобы студенты и молодые сотрудники могли раскрыть свои способности, создана Академия IT, корпоративный университет, учебно-исследовательские центры, запущен проект «Моя карьера», стипендиальная программа и другие.