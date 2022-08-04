В США ученые оживили свинью через час после смерти Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ученые Йельского университета благодаря новой технологии восстановили кровообращение и работу внутренних органов у свиней через час после смерти животных, сообщил журнал Nature.

В ходе эксперимента ученые искусственно вызвали остановку сердца у свиней, которые находились под наркозом. Через час тело подключали к аппарату,заменявшему работу сердца и легких. Поэтапно животному была введена экспериментальная жидкость OrganEx, которая, как продемонстрировали результаты, сохранила целостность тканей, предотвратила гибель клеток и восстановила работу важнейших органов.

"Это очень значимое исследование. Оно показывает, что после смерти клетки в органах млекопитающих (в том числе,человека) не умирают на протяжении многих часов… С научной точки зрения смерть является биологическим процессом, который поддается лечению и обратим в течение нескольких часов", - цитирует издание слова директора по исследованиям в области интенсивной терапии медицинской школы Гроссмана Сэма Парния.

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