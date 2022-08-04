Глава Херсонской администрации Сальдо назвал регион исконно российской землей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Херсонская область исконно являлась российской землей, заявил глава администрации региона Владимир Сальдо.

"Эта земля исконно была российской. Осваивали ее великие люди, в частности, (князь - прим. ред.) Григорий Потемкин", - заявил Сальдо в интервью РИА Новости Крым. Он также добавил, что именно Россия осваивала Северное Причерноморье.

В ходе спецоперации российские военные установили контроль над Херсонской областью и приазовской частью Запорожской области.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 4 августа 2022 года можно прочитать здесь.