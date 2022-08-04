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Политика4 августа 2022 10:47

Глава Херсонской администрации Сальдо назвал регион исконно российской землей

Эту территорию осваивали великие люди, подчеркнул Владимир Сальдо
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Глава Херсонской администрации Сальдо назвал регион исконно российской землей

Глава Херсонской администрации Сальдо назвал регион исконно российской землей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Херсонская область исконно являлась российской землей, заявил глава администрации региона Владимир Сальдо.

"Эта земля исконно была российской. Осваивали ее великие люди, в частности, (князь - прим. ред.) Григорий Потемкин", - заявил Сальдо в интервью РИА Новости Крым. Он также добавил, что именно Россия осваивала Северное Причерноморье.

В ходе спецоперации российские военные установили контроль над Херсонской областью и приазовской частью Запорожской области.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 4 августа 2022 года можно прочитать здесь.