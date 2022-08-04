Украинские боевики обстреляли колонию в Донецке, один сотрудник погиб

Украина обстреляла колонию в Донецке Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины обстреляли колонию в Кировском районе Донецка. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в четверг, 4 августа 2022 года.

По его словам, в результате обстрела погиб сотрудник исправительного учреждения. Кроме того, пострадали двое заключенных.

"В Кировском районе при обстреле территории исправительной колонии по ул. Ивана Сусанина, 35 погиб сотрудник учреждения. Ранены 2 заключенных. Анкетные данные уточняются", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале.

Как ранее писал сайт KP.RU, в Минобороны России пришли к выводу, что заявление замначальника Главного управления разведки военного ведомства Украины генерала Вадима Скибицкого о согласовании целей для ударов РСЗО Himars с Вашингтоном подтверждает прямое участие США в обстрелах мирных жителей из этого вооружения.

Напомним, Организация объединенных наций проведет расследование по факту обстрела следственного изолятора в Еленовке в ДНР, в результате которого погибли 50 военнопленных. Об этом 3 августа заявил Генсек ООН Антониу Гутерриш. По его словам, ООН получила запросы о проведении расследования как от России, так и от Украины.