Путин 4 августа 2022 года проведет оперативное совещание с членами Совбеза России

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин сегодня, 4 августа 2022 года, проведет оперативное совещание с членами Совбеза РФ, сообщил представителям СМИ пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В середине дня президент планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - уточнил Песков.

Ранее сообщалось, что Путин провел совещание с Советом Безопасности РФ 15 июля 2022 года.

Также ранее Владимир Путин провел телефонный разговор с Си Цзиньпином. Лидер КНР отметил хорошую динамику развития отношений между Москвой и Пекином.Также он подчеркнул, что все заинтересованные стороны должны занять ответственную позицию и добиваться урегулирования украинского кризиса. Он также отметил хорошую динамику развития отношений между Москвой и Пекином, несмотря на глобальные изменения в мире.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 4 августа 2022 года можно прочитать здесь.