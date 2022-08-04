СК России назвал замыкание и нарушение техники безопасности возможными причинами пожара на складе Ozon

Замыкание и нарушение техники безопасности названы возможными причинами пожара на складе Ozon Фото: пресс-служба управления МЧС по Московской области

Короткое замыкание, нарушение техники безопасности при сварочных работах и неосторожное обращение с источниками тепла рассматриваются в качестве возможных причин пожара на складе Ozon на Новой Риге, сообщает Следственный комитет России.

«Рассматривается несколько версий причин возгорания, среди них: короткое замыкание электричества; нарушение техники безопасности при производстве сварочных работ; неосторожное обращение с иными источниками тепла со стороны работников», – сказано на сайте ведомства.

Как уточнили в СК России, сейчас следователи произвели осмотры, в ходе которых изъяли серверы, системные блоки, документацию, связанную с противопожарной безопасностью, проектную документация на здания и другие документы. Кроме того, ими проведены более 30 допросов. В настоящее время назначены судебно-медицинские, пожарно-техническая, оценочная и компьютерно-техническая судебные экспертизы.

Как писал сайт KP.RU, в среду, 3 августа, в подмосковном округе Истра загорелся склад интернет-магазина Ozon. Площадь пожара составляла 35 тысяч кв. метров, позже она разрослась до 50 тысяч квадратов. Возгорание произошло в отдельном блоке фулфилмент-центра на Новой Риге, сотрудники успели эвакуироваться.