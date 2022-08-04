В Запорожье задержали украинского офицера, отслеживавшего полеты российской авиации Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские Запорожской области совместно с российскими силовиками задержали военнослужащего Вооруженных сил Украины, следившего за полетами российской авиации. Об этом сообщает Главное управление МВД Запорожья.

«В результате проведенных мероприятий в Мелитополе силовиками задержан офицер ВСУ. Согласно имеющимся данным, задержанный отслеживал полеты армейской авиации с военного аэродрома», – говорится в Telegram-канале ведомства.

Как сообщили в МВД Запорожской области, по месту временного проживания украинского военного полицейские обнаружили арсенал оружия и военного снаряжения. В частности, у него были найдены два автомата АК-74 и АК-74М, два магазина с патронами 5,45 мм, три ручные осколочные гранаты РГД-5, 150 патронов калибра 5,45 мм, 90 патронов калибра 7,62 мм, пять тротиловых шашек весом 200 грамм каждая. Кроме того, были обнаружены пять капсюль- детонаторов, радио сканер Motorola, шесть комплектов форменного обмундирования ВСУ и комплект общевойскового защитного комплекта.