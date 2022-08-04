Песков заявил, что госпереворот 2014 года на Украине был угрозой миропорядку

В Кремле считают, что украинский Евромайдан был срежиссирован странами НАТО Фото: Олег ТЕРЕЩЕНКО

Госпереворот 2014 года на Украине был масштабной угрозой миропорядку, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его мнению, Евромайдан и последующие события были тщательно срежиссированы странами-членами НАТО.

«Настоящая угроза мировому порядку и ситуации в мире, и на нашем континенте, то есть в Европе, наверное, переворот, который произошёл на Украине в 14-м году, и который был тщательно срежиссирован, в том числе странами-членами НАТО», - цитирует РИА Новости представителя Кремля.

Ранее российский сенатор Константин Косачев назвал трагедию Украины зоной безответственности и эгоизма лидеров "Большой семерки". Вице-спикер Совфеда РФ полагает, что, если бы страны «Большой семерки» с самого начала настаивали на таком видении Украины, как это с самого начала делала РФ, то у Киева «не осталось бы другого выбора, как стать свободным, цивилизованным и демократичным государством для всех граждан страны».