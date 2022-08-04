Песков опроверг домыслы о нежелании "Газпрома" забирать турбину для "Северного потока"

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Домыслы о том, что "Газпром" не желает получить обратно отремонтированную турбину для "Северного потока" не верны, заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 4 августа 2022 года.

"Нет, "Газпром" очень хотел бы получить эту турбину, - констатировал Песков. - Но ведь не "Газпром" вводил санкции".

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что компании требуются документы, подтверждающие законность получения турбины. В данном случае просто слов недостаточно, уточнил Дмитрий Песков.

Он также добавил, что имело место нарушения контрактных обязательство компанией Siemens, которая занималась ремонтом турбины.

Как ранее писал сайт kp.ru, холдинг "Газпром" выступил с заявлением, в котором говорится, что антироссийские санкции Канады, Евросоюза и Великобритании, а также нарушение контрактных обязательств не позволяют поставить турбину Siemens для работы трубопровода "Северный поток".