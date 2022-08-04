В столице к новому отопительному сезону готовы более 58 тысяч городских сооружений

Как сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, специалисты Комплекса городского хозяйства уже привели в порядок к новому отопительному сезону более 58 тысяч различных сооружений. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лето перевалило за середину. Москва плавится под солнцем, и самая жара сейчас у коммунальщиков. Им нужно подготовить город к зиме. Как сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, специалисты Комплекса городского хозяйства уже привели в порядок к новому отопительному сезону более 58 тысяч различных сооружений.

«Подготовка выходит на финишную прямую, - отметил Петр Бирюков. - Уже полностью выполнены работы в 26 тысячах многоквартирных жилых домов, более 7,5 тысячах социально значимых учреждений городского и федерального значения, 24,5 тысячах административных и нежилых зданий».

По его словам, всего подготовят более 74 тысяч городских объектов. Все работы проходят строго по графику. Их планируют завершить в срок - до 1 сентября.

«Особое внимание уделяем подготовке тепловых сетей, - отметил заммэра. - На них с середины мая по сентябрь проводятся температурные и гидравлические испытания для выявления ненадежных участков».

Как пояснил глава Комплекса городского хозяйства, благодаря этому предотвращаются возможные повреждения в отопительный сезон. Это также позволит обеспечить москвичей теплом без сбоев.