В Китае считают, что немцы превратятся в мороженое без российского газа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Читатели китайского сайта "Гуаньча" раскритиковали действия Германии в ситуации с поставкой турбины для "Северного потока". Многие отметили, что антироссийские санкции Запада застали врасплох тех, кто их вводил, и предрекли немцам незавидные перспективы уже этой зимой.

"При нынешних 20% мощностей цена газа в четыре раза выше, чем раньше. Ну и кто выиграл?" - задал вопрос один из комментаторов.

“В очередной раз Германия доказала, что была застигнута врасплох", - написал пользователь с ником Наблюдатель.

"Кажется, этой зимой немцы собираются превратиться в мороженое, достойно уважения!" - пошутил Чэ Юйтянь.

Ранее сообщалось, что в Германии не видят препятствий для отправки турбины для "Северного потока".

Также ранее “Газпром” назвал невозможной поставку турбины для “Северного потока” из-за санкций Запада. Турбина застряла в Германии в ходе транзита после отправки из Канады.