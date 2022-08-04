Путин обсудил с членами Совбеза России обострение конфликта в Карабахе Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ обсудил обострение конфликта в Нагорном Карабахе, а также вопросы социально-экономического развития страны, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Была обсуждена ситуация, связанная с обострением армяно-азербайджанского конфликта. Была подчеркнута настоятельная необходимость выполнения всех положений трехстороннего договора», – сказал пресс-секретарь главы государства.

Кроме того, члены Совбеза обменялись мнениями о предстоящих переговорах российского лидера с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который пройдут в пятницу, 5 августа, в Сочи.

Как писал сайт KP.RU, Минобороны России сообщило о нарушении режима прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта со стороны Азербайджана. Инцидент отмечен в районе высоты Сарыбаба, в зоне ответственности российского миротворческого контингента.