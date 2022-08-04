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Политика4 августа 2022 11:56

Путин обсудил с членами Совбеза России обострение конфликта в Карабахе

Была подчеркнута необходимость выполнения всех положений трехстороннего договора
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Путин обсудил с членами Совбеза России обострение конфликта в Карабахе

Путин обсудил с членами Совбеза России обострение конфликта в Карабахе

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ обсудил обострение конфликта в Нагорном Карабахе, а также вопросы социально-экономического развития страны, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Была обсуждена ситуация, связанная с обострением армяно-азербайджанского конфликта. Была подчеркнута настоятельная необходимость выполнения всех положений трехстороннего договора», – сказал пресс-секретарь главы государства.

Кроме того, члены Совбеза обменялись мнениями о предстоящих переговорах российского лидера с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который пройдут в пятницу, 5 августа, в Сочи.

Как писал сайт KP.RU, Минобороны России сообщило о нарушении режима прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта со стороны Азербайджана. Инцидент отмечен в районе высоты Сарыбаба, в зоне ответственности российского миротворческого контингента.