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Происшествия4 августа 2022 12:08

Прокурор запросил для американской баскетболистки Грайнер 9,5 года колонии

В процессе следствия и суда не установлено обстоятельств, отягчающих или смягчающих вину спортсменки
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Прокурор запросил для американской баскетболистки Грайнер 9,5 года колонии

Прокурор запросил для американской баскетболистки Грайнер 9,5 года колонии

Фото: REUTERS

Государственный обвинитель попросил суд приговорить американскую баскетболистку Бриттни Грайнер к 9,5 года колонии за контрабанду и хранение наркотиков.

«Прошу признать виновной Грайнер Бриттни Ивет…и назначить ей наказание в виде девяти лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом один миллион рублей», – сказала прокурор.

Как сообщил гособвинитель, в процессе следствия и суда не установлено обстоятельств, отягчающих или смягчающих вину спортсменки. В срок отбывания наказания прокурор попросила зачесть время, проведенное Грайнер в СИЗО.

Ожидается, что приговор по делу спортсменки будет оглашен в четверг, 4 августа, передает «КП-Спорт».

Напомним, американка подозревается в контрабанде и хранении наркотических веществ. Ее задержали в аэропорту Шереметьево за перевозку гашишного масла.

Ранее в суде Грайнер подтвердила наличие назначение врача на использование медицинского каннабиса, а именно гашишного масла. Баскетболистка подчеркнула, что не собиралась ввозить в Россию запрещенное в РФ вещество и использовать его.