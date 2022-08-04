Прокурор запросил для американской баскетболистки Грайнер 9,5 года колонии Фото: REUTERS

Государственный обвинитель попросил суд приговорить американскую баскетболистку Бриттни Грайнер к 9,5 года колонии за контрабанду и хранение наркотиков.

«Прошу признать виновной Грайнер Бриттни Ивет…и назначить ей наказание в виде девяти лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом один миллион рублей», – сказала прокурор.

Как сообщил гособвинитель, в процессе следствия и суда не установлено обстоятельств, отягчающих или смягчающих вину спортсменки. В срок отбывания наказания прокурор попросила зачесть время, проведенное Грайнер в СИЗО.

Ожидается, что приговор по делу спортсменки будет оглашен в четверг, 4 августа, передает «КП-Спорт».

Напомним, американка подозревается в контрабанде и хранении наркотических веществ. Ее задержали в аэропорту Шереметьево за перевозку гашишного масла.

Ранее в суде Грайнер подтвердила наличие назначение врача на использование медицинского каннабиса, а именно гашишного масла. Баскетболистка подчеркнула, что не собиралась ввозить в Россию запрещенное в РФ вещество и использовать его.