Песков заявил, что агрессивная политика НАТО много лет провоцировала напряженную ситуацию

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Напряженная ситуация с Западом назревала в течение нескольких десятилетий, и во многом ее провоцировала агрессивная политика НАТО в отношении России, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Ситуация эта назревала в течение нескольких десятилетий. И во многом ее провоцировала агрессивная политика, которую проводил Северо-Атлантический альянс в отношении нашего государства. Постоянно волнами приближая свою военную инфраструктуру к границам Российской Федерации. Это создало дополнительные опасности для нас, и это потребовало от России принятия мер", - заявил Песков журналистам сегодня, 4 августа.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что прямого столкновения России и НАТО хотят избежать все.

Также ранее Песков назвал неприемлемыми высказывания о возможности прямого столкновения России и НАТО.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 4 августа 2022 года можно прочитать здесь.