Власти Эстонии решили убрать все советские памятники из общественных мест Фото: REUTERS

Все памятники советских времен будут убраны из общественных мест в Эстонии, заявила премьер-министр страны Кая Каллас.

«Решено убрать эти красноармейские монументы из публичного пространства. Это будет сделано в кратчайшие сроки», – сказала она на пресс-конференции.

Конкретные сроки демонтажа памятников будут определены местными властями. В Эстонии, по оценке властей, стоят от 200 до 400 монументов с советской символикой. Одним из первых в очереди на демонтаж находится памятник с танком Т-34 в Нарве, сообщила Каллас. По ее мнению, власти города вряд ли его уберут, поэтому будет необходимо вмешательство правительства страны.

Тем временем мэр латвийской столицы заявил, что памятник Освободителям Риги будет уничтожен после демонтажа. Напомним, в мае 2022 парламент Латвии одобрил законопроект о приостановке двустороннего соглашения между Ригой и Москвой о сохранности мемориальных сооружений и памятников. Таким образом, устранилось юридическое препятствие для снова памятника Освободителям Риги.