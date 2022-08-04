Экс-замминистра просвещения Ракова признала вину в хищениях.Фото: Дмитрий Ефремов/ТАСС

Бывшая заместитель министра просвещения РФ Марина Ракова признала вину в хищениях, попросив об освобождении из СИЗО под домашний арест. Об этом в четверг, 4 августа, в Тверском суде Москвы заявил ее адвокат Вячеслав Жуковский.

«Моя подзащитная Марина Ракова дала признательные показания, написала явку с повинной, выразила готовность возместить ущерб», - сообщил адвокат, уточнив, что попросил освободить экс-замминистра из СИЗО под домашний арест.

Напомним, в октябре прошлого года Марина Ракова была объявлена в федеральный розыск по обвинению в мошенничестве на 50 млн рублей. Замминистра не пришла на работу, а также не явилась на допрос и не отвечала на звонки. Замглавы ведомства задержали 6 октября 2021 года, после чего она сообщила, что не скрывалась от следствия. По словам экс-чиновницы, она сама явилась в правоохранительные органы.