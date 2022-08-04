Путин обсудил с членами Совбеза России предстоящую встречу с Эрдоганом

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза сегодня, 2 августа, участники обменялись мнениями накануне встречи российского лидера с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Участники совещания обменялись мнениями в контексте предстоящих российско-турецких переговоров на высшем уровне", - уточнил Песков.

Ранее сообщалось, что Путин 4 августа 2022 года проведет оперативное совещание с членами Совбеза России.

Также ранее сообщалось, что Путин провел совещание с Советом Безопасности РФ 15 июля 2022 года.

Кроме этого, ранее Владимир Путин провел телефонный разговор с Си Цзиньпином. Лидер КНР отметил хорошую динамику развития отношений между Москвой и Пекином.Также он подчеркнул, что все заинтересованные стороны должны занять ответственную позицию и добиваться урегулирования украинского кризиса. Он также отметил хорошую динамику развития отношений между Москвой и Пекином, несмотря на глобальные изменения в мире.