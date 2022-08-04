Правительство Грузии попросили ввести визы для граждан России и Белоруссии

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Жители Грузии создали петицию, адресованную парламенту и правительству страны, в которой содержится просьба как можно быстрее ввести визовый режим с РФ и Белоруссией.

Авторы обращения предлагают ограничить тремя месяцами срок пребывания россиян и белорусов на грузинской территории. На данный момент петицию уже подписали более 13 тысяч человек.

Также с подобной просьбой к властям Грузии обратился оппозиционная партия «Лело» - ее представители считают, что россияне и белорусы должны находиться в стране лишь короткий период времени – с туристическими целями, а не для ведения бизнеса и иной деятельности.

Ранее о необходимости прекращения выдачи россиянам шенгенских виз заявили власти Финляндии. Соответствующее решение может быть принято уже в ближайшее время, сейчас его обсуждают партии финского парламента. При этом Россия уже заявила, что готова жестко ответить на подобные недружественные шаги Хельсински в случае, если даныне меры в итоге будут приняты.