Медведев жестко ответил на заявления Столтенберга о том, что «Россия не должна победить»

Дмитрий Медведев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев жестко отреагировал на заявления генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о том, что «Россия не должна победить».

Ранее Столтенберг назвал украинский конфликт самым опасным в Европе со времен Второй мировой войны, заявив, что Москва не должна победить.

«Конфликт на Украине - самый опасный момент для Европы со времен Второй мировой войны, и нельзя допустить, чтобы Россия победила», - сказал тогда генсек НАТО.

В ответ Медведев решил напомнить Столтенбергу о Второй мировой войне. «Забыл, кто победил тогда, во Второй мировой войне. История повторится», - написал зампредседателя Совбеза РФ в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее Медведев назвал нынешнюю политику Европейского союза в отношении России «отвратительным коктейлем» из хамства, инфантильности и глупости.