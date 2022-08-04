Financial Times: Украина заявила о недостатке оружия для контрнаступления в 2022 году

Украина заявила о недостатке оружия для контрнаступления в 2022 году Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины не смогут начать контрнаступление в этом году, поскольку у них недостаточно вооружения, заявил украинский чиновник.

«Мы не рассчитываем получить достаточно возможностей, чтобы спланировать какое-либо решительное контрнаступление на этот год. Наши основные планы будут уже в следующем году, когда будут накоплены запасы вооружения», – передает Financial Times словам чиновника, чье имя не называется.

По его словам, в настоящее время у украинской армии нет и 30% того, что необходимо для ведения боевых действий. Как отметил чиновник, ВСУ могут использовать поставляемое оружие «по полной», но имеющееся вооружения следует сопоставлять со стратегическими потребностями.

Напомним, ранее советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович заявил о возможности контрнаступления войск Украины при получении большого количества оружия от Запада.

Сайт kp.ru разбирался, смогут ли союзные войска отбить контрнаступление Украины в августе.