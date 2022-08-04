В Минобороны России обстрелы Донбасса ВСУ объяснили побочным действием наркотиков

Побочным эффектом найденных на оставленных украинских позициях наркотических препаратов опиоидного и эфедринового рядов является повышенная агрессивность, которая и проявлялась в Донбассе,сказал начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

“Побочным эффектом такого рода препаратов, вызывающих наркотическую зависимость, является, в первую очередь, чрезмерная агрессивность, что объясняет проявление некоторыми украинскими военными крайней жестокости по отношению к мирным гражданам, а также обстрелы городов Донбасса", - пояснил Кириллов.

Он также добавил, что на оставленных украинскими военными позициях ранее нашли большое количество медицинских препаратов наркотического действия, в частности, опиоидного и эфедринового рядов.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 4 августа 2022 года можно прочитать здесь.