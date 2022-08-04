Минпромторг разрешил ввозить в Россию по параллельному импорту парфюмерию и косметику Lancоme, Armani и Yves Saint Laurent

В ведомстве заявили, что продукцию западных брендов уже в ближайшее время можно будет поставлять в РФ Фото: Shutterstock

Минпромторг РФ расширил список товаров для параллельного импорта. В него добавлена продукция таких парфюмерных и косметических компаний, как Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Helena Rubinstein, Valentino, Giorgio Armani, Kerastase.

Об этом говорится в сообщении, размещенном в официальном телеграм-канале министерства промышленности и торговли России.

В ведомстве поясняют, что одним из оснований для включения в перечень товаров, разрешенных для параллельного импорта, является прекращение не только производства, но и отгрузок продукции в Россию.

Ранее вице-премьер РФ, глава Минпромторга Денис Мантуров предупредил о том, что Россия готовится отменить параллельный импорт по некоторым группам товаров. По словам высокопоставленного федерального чиновника, это произойдет сразу после того, как будет понимание, что российской продукции достаточно для удовлетворения спроса у потребителей внутри страны.