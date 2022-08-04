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Экономика4 августа 2022 13:42

Цена нефти WTI упала ниже 90 долларов за баррель впервые с 21 февраля 2022

Стоимость сентябрьских фьючерсов снизилась до 89,97 доллара
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Цена нефти WTI упала ниже 90 долларов за баррель

Цена нефти WTI упала ниже 90 долларов за баррель

Фото: EAST NEWS

Стоимость нефти американской нефти WTI упала в ходе торгов в четверг, 4 августа, ниже 90% за баррель. Падение составило примерно 1%, такая цена нефти WTI была зафиксирована впервые с 21 февраля 2022.

По состоянию на 16.22 по московскому времени цена сентябрьских фьючерсов на нефть WTI снизилась на 0,76% – до 89,97 доллара.

Между тем стоимость октябрьского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала ниже 96 долларов, достигнув 95,83 доллара. Это произошло впервые с 14 июля 2022 года.

Ранее сообщалось, что визит президента Соединенных Штатов Джо Байдена в Саудовскую Аравию спровоцировал рост цен на нефть.

Ранее KP.RU публиковал прогноз цен на нефть в 2022-2023 годах от аналитиков. Отмечалось, что о долгосрочных перспективах сейчас мало кто отваживается говорить. Нефтяники в целом настроены более радикально, чем аналитики. Перспективы нефтяного рынка на ближайшие десять лет будут однозначно пересматриваться, поскольку экономика Китая продолжает замедляться, а добыча нефти растет.