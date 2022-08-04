Цена нефти WTI упала ниже 90 долларов за баррель впервые с 21 февраля 2022

Цена нефти WTI упала ниже 90 долларов за баррель Фото: EAST NEWS

Стоимость нефти американской нефти WTI упала в ходе торгов в четверг, 4 августа, ниже 90% за баррель. Падение составило примерно 1%, такая цена нефти WTI была зафиксирована впервые с 21 февраля 2022.

По состоянию на 16.22 по московскому времени цена сентябрьских фьючерсов на нефть WTI снизилась на 0,76% – до 89,97 доллара.

Между тем стоимость октябрьского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала ниже 96 долларов, достигнув 95,83 доллара. Это произошло впервые с 14 июля 2022 года.

Ранее сообщалось, что визит президента Соединенных Штатов Джо Байдена в Саудовскую Аравию спровоцировал рост цен на нефть.

Ранее KP.RU публиковал прогноз цен на нефть в 2022-2023 годах от аналитиков. Отмечалось, что о долгосрочных перспективах сейчас мало кто отваживается говорить. Нефтяники в целом настроены более радикально, чем аналитики. Перспективы нефтяного рынка на ближайшие десять лет будут однозначно пересматриваться, поскольку экономика Китая продолжает замедляться, а добыча нефти растет.