Официальный курс доллара на 5 августа 2022 года составил 60,26 рубля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный курс доллара к рублю, установленный Центробанком России на 5 августа 2022 года, вырос на 2,06 копейки - до 60,258 рубля, курс евро стал меньше на 3,71 копейки и составил 61,0872 рубля, следует из данных Банка России.

Напомним, регулятор устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни на основе рыночных курсов Мосбиржи.

Ранее аналитики сообщили, что в 2022 году курс рубля сохранит относительную стабильность. Так, по их мнению, минимальное значение составит 67 рублей за доллар и 72 рубля за евро к концу декабря 2022 года, максимальное - 80 рублей за доллар и 79-87 рублей за евро.

Также ранее были названы пять причин, почему укрепился рубль, и что будет с курсами доллара и евро в ближайшем будущем. В частности, отмечалось, что продавцов российской продукции обязали продавать 80% валютной выручки на бирже. Это создало дополнительное предложение долларов и евро на рынке. А когда продавцов больше, чем покупателей, то товар (в данном случае – валюта) дешевеет