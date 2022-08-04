Минюст России предложил убрать из Уголовного кодекса три экономические статьи Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство юстиций РФ представил законопроект, в котором предложил убрать из Уголовного кодекса Российской Федерации три экономические статьи.

Ведомство предложило отменить уголовное наказание за предпринимательство без регистрации. Речь идет о статье 170, которая говорит о регистрация незаконных сделок с недвижимостью, статье 170.2 про внесение ложных данных в межевой план и 185.1 о злостном уклонение от раскрытия сведений по правилам о ценных бумагах.

Как отмечается в документе, проект закона направлен на либерализацию и гуманизацию уголовного законодательства за преступления экономической направленности.

Министерство также предложило изменить планку ущерба в статье о мошенничестве. Так, планку значительного ущерба предлагается повысить в 1,5 раза (с 10 тысяч до 25 тысяч рублей), крупного (с 3 млн до 4,5 млн рублей) и особо крупного (с 12 млн до 18 млн рублей).