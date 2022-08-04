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В мире4 августа 2022 14:05

Литва исчерпала возможности размещения беженцев с Украины

Минтруд Литвы заявил, что возможности размещения беженцев с Украины в республике исчерпаны
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Литва исчерпала возможности размещения беженцев с Украины

Литва исчерпала возможности размещения беженцев с Украины

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Литва столкнется с проблемой размещения беженцев с Украины в случае нового наплыва, который, согласно прогнозам национального подразделения Международного комитета Красного Креста, может начаться этой осенью, поскольку возможности их приема жителями республики исчерпаны.

«Неправительственные организации, помогающие в приеме беженцев и координирующие их расселение у жителей, не раз в последнее время отмечали, что все возможности практически исчерпаны», - приводит агентство Elta заявление Министерства труда и социальной защиты Литвы.

Ведомство заявило, что будет следить за ситуацией, а также работать над тем, чтобы при наплыве беженцев «предоставить им размещение с обеспечением элементарных потребностей».

Ранее представитель литовского подразделения Международного комитета Красного Креста Лука Лесаускайте заявила, что с наступлением холодов жители Украины могут вновь начать массово перебираться в другие страны Европы. По данным департамента статистики, в Литве на данный момент находятся 61,2 тысяч беженцев.