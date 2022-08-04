Минпромторг России исключил Renault из списка параллельного импорта

Продукцию французского автоконцерна больше нельзя будет ввозить в страну Фото: Shutterstock

Минпромторг РФ решил исключить Renault из списка параллельного импорта. Информация об этом содержится в соответствующем приказе федерального министерства, который опубликован на официальном портале правовой информации.

Французский автоконцерн исключен из перечня по причине того, что «АвтоВАЗ» обязался обеспечить гарантийное обслуживание данной фирмы на территории РФ.

"Важным изменением стало исключение бренда Renault из списка ПИ (параллельного импорта), поскольку АО «АвтоВАЗ» принял на себя обязательства по обеспечению гарантийного обслуживания данной марки, включая торговлю запчастями", - отмечается в тексте документа.

Ранее вице-премьер РФ, глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что попавшие под параллельный импорт иностранные бренды пока не просили об исключении из списка. При этом федеральный чиновник пояснил, что его ведомство готово при необходимости оперативно реагировать на обращения правообладателей и исключать их продукцию из списка разрешенной к ввозу в Россию.