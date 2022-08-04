Прямая линия Путина может быть объединена с большой пресс-конференцией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Прямая линия президента России Владимира Путина может быть объединена с большой пресс-конференцией главы государства, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Если вы помните, мы так делали. Неплохо, кстати, получилось. Может быть, и объединим, но пока окончательные решения не приняты», – сказал пресс-секретарь главы государства журналистам.

По словам Пескова, дата проведения прямой линии президента пока не назначена. Он отметил, что в августе ее точно не будет.

Напомним, ранее в беседе политическим обозревателем KP.RU Александром Гамовым официальный представитель Кремля сообщил, что дата прямой линии президента определится в сентябре. Как объяснил Песков, первая половина сентября – это начало политического сезона, когда и во внутренней жизни страны происходит оживление после летнего периода.