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Политика4 августа 2022 14:13

Прямая линия Путина может быть объединена с большой пресс-конференцией

Песков допустил объединение прямой-линии Путина с большой пресс-конференцией
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Прямая линия Путина может быть объединена с большой пресс-конференцией

Прямая линия Путина может быть объединена с большой пресс-конференцией

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Прямая линия президента России Владимира Путина может быть объединена с большой пресс-конференцией главы государства, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Если вы помните, мы так делали. Неплохо, кстати, получилось. Может быть, и объединим, но пока окончательные решения не приняты», – сказал пресс-секретарь главы государства журналистам.

По словам Пескова, дата проведения прямой линии президента пока не назначена. Он отметил, что в августе ее точно не будет.

Напомним, ранее в беседе политическим обозревателем KP.RU Александром Гамовым официальный представитель Кремля сообщил, что дата прямой линии президента определится в сентябре. Как объяснил Песков, первая половина сентября – это начало политического сезона, когда и во внутренней жизни страны происходит оживление после летнего периода.