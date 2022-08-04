Минцифры не будет ужесточать условия включения в реестр российского ПО Фото: REUTERS

Минцифры не намерено ужесточать требования для разработчиков, которые претендуют на включение их софта в реестр российского программного обеспечения. Об этом говорится в заявлении, размещенном в Telegram-канале ведомства в четверг, 4 августа.

Ранее появилось сообщение о том, что министерство может ужесточить условия для разработчиков, претендующим на внесение их софта в реестр российского ПО. Сообщалось, что обсуждался подъем минимальной доли отечественных акционеров в компаниях до 90%.

«Минцифры не выступало с инициативой, при которой до 90% акций компании должно принадлежать российским гражданам. Никаких предложений, проектов нормативно-правовых актов на эту тему не разрабатывается», - говорится в заявлении министерства.

В пресс-службе ведомства также обратили внимание на то, что ранее было озвучено предложение по снижению порога участия отечественных акционеров ниже 50%. «Такой вариант предлагался для публичных компаний, которые торгуются на бирже», - говорится в заявлении.

В министерстве также заявили, что упрощение процесса включения в реестр важно с учетом вступления поправок в Налоговый кодекс, расширяющих число льготополучателей.