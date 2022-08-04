Генсек ООН заявил, что риск ядерного столкновения достиг самого высокого уровня за десятилетия

Антониу Гутерриш призвал добиться тотального отказа от применения ядерного оружия Фото: REUTERS

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о том, что риск глобального ядерного конфликта существенно растет.

По его словам, из-за геополитической напряженности в мире потенциальная вероятность подобного конфликта стала самой высокой за последние десятилетия.

«Геополитическая напряженность усилилась. Риск ядерной конфронтации стал самым высоким за последние десятилетия», - сообщил Гутерриш, выступая с докладом под названием «Наша новая повестка».

В этом же докладе он коснулся и глобальных экономических тем, предложив обложить спецналогом сверхприбыли нефтегазовых компаний по всему миру.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с жестким заявлением о готовности США применить ядерное оружие. Высокопоставленный американский чиновник публично допустил, что Соединенные Штаты могут применить ядерное оружие, но сделают это только в экстремальных условиях и «для защиты своих жизненных интересов».