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В мире4 августа 2022 14:54

Генсек ООН заявил, что риск ядерного столкновения достиг самого высокого уровня за десятилетия

Антониу Гутерриш призвал добиться тотального отказа от применения ядерного оружия
Александр КИСЛОВ
Антониу Гутерриш призвал добиться тотального отказа от применения ядерного оружия

Антониу Гутерриш призвал добиться тотального отказа от применения ядерного оружия

Фото: REUTERS

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о том, что риск глобального ядерного конфликта существенно растет.

По его словам, из-за геополитической напряженности в мире потенциальная вероятность подобного конфликта стала самой высокой за последние десятилетия.

«Геополитическая напряженность усилилась. Риск ядерной конфронтации стал самым высоким за последние десятилетия», - сообщил Гутерриш, выступая с докладом под названием «Наша новая повестка».

В этом же докладе он коснулся и глобальных экономических тем, предложив обложить спецналогом сверхприбыли нефтегазовых компаний по всему миру.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с жестким заявлением о готовности США применить ядерное оружие. Высокопоставленный американский чиновник публично допустил, что Соединенные Штаты могут применить ядерное оружие, но сделают это только в экстремальных условиях и «для защиты своих жизненных интересов».