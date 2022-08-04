МВД опровергло сообщения о новом регламенте отпусков за границей для полицейских Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство внутренних дел РФ опровергло сообщения о якобы выпущенном приказе, регламентирующем порядок отпусков за границей для полицейских. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МВД Медиа.

Ранее в некоторых средствах массовой информации появились сообщения о том, что полицейские якобы должны будут согласовывать свой заграничный отпуск с сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ). Как сообщалось, сотрудникам полиции придется проходить собеседование, по результатам которого будет решаться судьба отпуска за рубежом.

«Сегодня в ряде СМИ была опубликована информация об издании приказа МВД России, якобы регламентирующего порядок предоставления отпуска для сотрудников полиции при пребывании за границей Российской Федерации. Данная информация не соответствует действительности», - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале Министерства внутренних дел РФ.