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Политика4 августа 2022 15:02

Песков рассказал о предстоящей поездке Путина на Дальний Восток

Путин планирует полететь на Дальний Восток в сентябре 2022 года
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Путин планирует полететь на Дальний Восток в сентябре 2022 года

Путин планирует полететь на Дальний Восток в сентябре 2022 года

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин планирует полететь на Дальний Восток в сентябре этого года для участия в Восточный экономический форум (ВЭФ). Об этом в воскресенье, 4 августа, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Сентябрь, естественно, президент полетит на Дальний Восток», - заявил представитель Кремля, а на уточняющий вопрос, имеется ли ввиду участие главы государства в ВЭФ, пресс-секретарь российского лидера ответил утвердительно.

Как писал сайт kp.ru, Песков также заявил, что в текущем году прямая линия российского президента может быть объединена с большой пресс-конференцией главы государства. Представитель Кремля также отметил, что дата прямой линии пока не назначена, но мероприятие состоится. При этом пресс-секретарь уточнил, что в августе этого года его «точно не будет».