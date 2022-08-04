Песков рассказал о предстоящей поездке Путина на Дальний Восток

Путин планирует полететь на Дальний Восток в сентябре 2022 года Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин планирует полететь на Дальний Восток в сентябре этого года для участия в Восточный экономический форум (ВЭФ). Об этом в воскресенье, 4 августа, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Сентябрь, естественно, президент полетит на Дальний Восток», - заявил представитель Кремля, а на уточняющий вопрос, имеется ли ввиду участие главы государства в ВЭФ, пресс-секретарь российского лидера ответил утвердительно.

Как писал сайт kp.ru, Песков также заявил, что в текущем году прямая линия российского президента может быть объединена с большой пресс-конференцией главы государства. Представитель Кремля также отметил, что дата прямой линии пока не назначена, но мероприятие состоится. При этом пресс-секретарь уточнил, что в августе этого года его «точно не будет».