Грузинские власти обвинили партию Саакашвили в стремлении развязать войну с Россией

Ранее грузинский премьер Ираклий Гарибашвили заявил о том, что Тбилиси не будет вводить никаких санкций против России из-за конфликта на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Грузинские власти считают, что партия экс-президента страны Михаил Саакашвили «Единое национальное движение» и другие оппозиционные политические силы стремятся вовлечь Тбилиси в прямой военный конфликт с Россией.

«Грузинская оппозиция желает дестабилизации и вовлечения Грузии в войну с Россией», - сообщил в ходе своего брифинге один из лидеров правящей партии «Грузинская мечта», глава комитета парламента Грузии по юридическим делам Анри Оханашвили.

В частности, по его словам, о стремлении грузинской оппозиции втянуть страну в войну с РФ свидетельствует обращение партии Саакашвили к властям страны с требованием ввести визовый режим с Москвой.

Ранее грузинский премьер Ираклий Гарибашвили заявил о том, что Тбилиси не будет вводить никаких санкций против России из-за конфликта на Украине. По его мнению, любые недружественные шаги по отношению к РФ противоречат интересам грузинского народа. Гарибашвили уточнили, что сейчас политика Тбилиси нацелена на мир и стабильность в отношениях с Москвой.