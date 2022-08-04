Иосиф Сталин арестован за организацию митингов на Шри-Ланке Фото: REUTERS

Полиция Шри-Ланки арестовала главу национального профсоюза учителей Иосифа Сталина за проведение и участие в несанкционированных митингах и акциях протеста в мае текущего года.

Глава национального профсоюза был во главе протестов, которые привели к смещению с поста президента Шри-Ланки Готабхая Раджапаксы. Как передает газета Guardian, во время своего ареста Сталин попытался поспорить с правоохранительными органами, заявив, что «право на протест - демократическое право», а позже он был отправлен в изолятор временного содержания.

Сталин считается одним из самых видных фигур протестного движения. Кроме того, были задержаны десятки протестующих, которых обвинили в нанесении ущерба общественному имуществу.

Напомним, Сталин стал популярным на волне политического и экономического кризиса на Шри-Ланке. Как писал сайт KP.RU, серьезные протесты в стране начались из-за истощения запасов топлива. Поставки нефти в республику прекратились из-за крупной задолженности за уже поставленные бензин, а также дизельное топливо. В итоге бензина не хватает даже экстренным службам, наблюдается дефицит импортной еды и лекарств.