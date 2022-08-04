Песков назвал желание Зеленского встретиться с Си Цзиньпином «нормальным процессом» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Желание президента Украины провести прямые переговоры с председателем Китайской Народной Республики – это нормальный процесс, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это нормальный процесс. Конечно, он доносит свою позицию, мы доносим свою позицию», – сказал пресс-секретарь президента России журналистам.

Как отметил Песков, глупо бояться, что во время встречи Зеленского с лидером Китая «перевербуют наших друзей».

Как писал сайт KP.RU, ранее президент Украины заявил, что хотел бы провести прямые переговоры с председателем КНР по теме конфликта на Украине. По словам украинского лидера, Китай – очень мощное государство и мощная экономика, поэтому он может повлиять на Россию политически и экономически.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ее цель – «защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима».