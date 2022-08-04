Назван возраст, с которого ребенок уже готов к занятиям по подготовке к школе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Психолог и академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анастасия Екушевская заявила, что 5 лет является оптимальным возрастом для подготовки к школе.

"Дошкольник уже имеет определенный интеллектуальный запас и уже с ним можно работать по его систематизации и анализ", - рассказала она в беседе с "Газета.ru".

По словам специалиста, при подготовке также важно уделить внимание трем аспектам зрелости: интеллектуальному, эмоциональному и социальному.

Ранее россиянам объяснили, что делать, если детей не взяли в школу с первого раза. В Минпросвещения отметили, что главное для первоклассников — максимальная близость учебного учреждения к дому, передает Life.ru.

Кстати, как рассказывал телеканал "360", российское движение школьников предложило одеть первоклассников по единому стандарту. Эксперты полагают, что введение единой формы снизит затраты на подготовку ребенка к школе. Это также поможет сформировать отношение к сверстникам без привязки к достатку в их семьях.