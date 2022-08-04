Цена нефти Brent опустилась ниже 94 долларов за баррель впервые с 21 февраля 2022 года Фото: REUTERS

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре текущего года на лондонской бирже ICE опустилась ниже 94 долларов за баррель, что произошло впервые с 21 февраля 2022 года. Об этом свидетельствуют данные торгов в четверг, 4 августа.

По данным биржи на 18:22 по московскому времени, цена Brent потеряла 3,09%, упав до уровня в 93,79 долларов за баррель. К 18:25 стоимость Brent замедлила падение, находясь на отметке 93,98 долларов за баррель (-2,89%). В Тем временем фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в сентябре этого года дешевеет на 2,59% - до 88,31 долларов за баррель.

Ранее сайт KP.RU публиковал прогноз цен на нефть в 2022-2023 годах от аналитиков. Как отмечалось, о долгосрочных перспективах на данный момент мало кто отваживается говорить. В целом нефтяники настроены более радикально, чем аналитики. Сообщается, что перспективы нефтяного рынка на ближайшие десять лет будут пересматриваться, поскольку китайская экономика продолжает замедляться, а добыча нефти растет.