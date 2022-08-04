В МВД напомнили, что водитель имеет право отказаться смотреть видеозаписи с серьезными ДТП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В МВД рассказали, что сотрудник полиции может предложить водителю смотреть видеозаписи с серьезными ДТП, но не может заставить это делать.

"Водитель (по желанию) может смотреть или не смотреть предлагаемый видеоконтент. Это его право, но не обязанность. Ответственность наступает в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения установленной обязанности", - рассказали в ведомстве изданию "Газета.ru".

В ведомстве отметили, что в соответствии со статьей 13 федерального закона «О полиции» сотрудник правоохранительных органов вправе использовать в деятельности видеотехнику и другие технические и специальные средства, не причиняющие вреда жизни и здоровью граждан, а также окружающей среде.

Как ранее рассказывал телеканал "360", за первые пять месяцев 2022 года МВД зафиксировало снижение количества ДТП с участием пьяного водителя. Также снизилось и количество пострадавших от таких аварий. За первые пять месяцев текущего года количество россиян, получивших травмы и ранения различной степени тяжести в ДТП с пьяным водителем снизилось на 18,7%.

Ранее стало известно, что лдя россиян, которые попались за рулём автомобиля пьяными или без прав, усложнят возможность сдавать экзамен в ГИБДД. Согласно новым поправкам, предусматривается запрет на допуск к сдаче экзамена или выдаче прав до истечения административного наказания, передает Life.ru