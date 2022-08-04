Минфин России выступил против директив для госкомпаний по обмену долларов и евро Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство финансов РФ разделяет обеспокоенность Центробанка России о том, что компании имеют накопления в валютах недружественных стран, однако выступает против директив для перевода накоплений в «токсичных» валютах в валюты других стран. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Минфин России разделяет обеспокоенность тем, что российские компании имеют накопления в недружественных валютах и совместно с компаниями реализует различные меры диверсификации валютных активов, а также предпринимает шаги по восстановлению импорта», - приводит ТАСС заявление, сделанное в пресс-службе.

Ведомство заявляет, что на данный момент какого-либо директивного решения о переводе накопленной валюты недружественных стран госкомпаниями России в иную валюту пока не требуется.

«Государственные компании тоже осознают риски, связанные с накоплением такой валюты, и работают над ее снижением в тесном контакте с Банком России и Минфином. На наш взгляд, пока директивного решения не требуется», - заявили в министерстве.

Ранее Банк России опубликовал ряд предложений по регулированию валют недружественных стран. Так регулятор назвал целесообразным перевести средства госкомпаний в валютах недружественных стран в другие валюты, предложив правительству выдать компаниям соответствующие директивы.