Латвия приостановила соглашение об экономическом сотрудничестве с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Латвия приостановила соглашения об экономическом сотрудничестве с Россией и упрощенных взаимных поездках для жителей приграничных регионов, сообщает Министерство иностранных дел прибалтийской республики.

Как сообщает в официальном вестнике Latvijas Vestnesis, действие соглашений приостановлено с 1 августа 2022. Речь идет о договорах «О создании межправительственной комиссии в сферах экономического, научно-технического, гуманитарного и культурного сотрудничества», «Об экономическом сотрудничестве» и «Об упрощении взаимных поездок жителей приграничных территорий».

В МИД Латвии напомнили, что с 16 мая этого года Рига приостановила межправовые соглашения с Москвой об избежании двойного налогообложения, уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и о социальной защите военных пенсионеров России и членов их семей, проживающих в Латвии.

Как писал сайт KP.RU, ранее Латвия сообщила о разрыве соглашения с Россией о сотрудничестве в сфере культуры. Это решение будет действовать до момента вывода российских войск с Украины, заявили в Риге.