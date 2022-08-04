Названы неочевидные признаки инфаркта Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Кардиолог Европейского медицинского центра Рошид Сонгуров заявил, что наиболее частыми причинами дискомфорта в груди является ишемия миокарда и инфаркт миокарда, которые развиваются в результате нарушения снабжения миокарда (сердечной мышцы) кислородом.

«Клиническим проявлением ишемии является стенокардия, которую описывают как тяжесть или сдавливание в области груди, чувство жжения или затруднение дыхания. Зона дискомфорта может распространяться на левое плечо, шею, руку. Боль может начаться при физической нагрузке или психоэмоциональном стрессе. В тяжелых случаях ишемии пациент имеет выраженный болевой синдром, боль в покое, боль сопровождается страхом смерти, беспокойством, может возникать тошнота и рвота. Кожные покровы могут быть бледными, холодными, влажными от пота», - пояснил специалист в беседе с "Газета.ru".

Ранее терапевт Алексей Жито в беседе с "Пятым каналом" назвал курение одной из основных причин, приводящих к сердечному приступу. Из-за никотина и других канцерогенов повреждаются сосуды, происходит образование атеросклеротических бляшек. Недопустимым врач назвал и злоупотребление спиртными напитками, особенно при диагностированном заболевании: алкоголь ухудшает течение самой болезни, а также влияет на обострение сопутствующих заболеваний.

Невролог Виктория Толмачёва ранее рассказала, что тренировки в жару повышают потоотделение, увеличивают пульс, поднимают давление и сгущают кровь, что может привести к инсультам и инфарктам. Для снижения риска развития патологий в жару Толмачёва порекомендовала заниматься в тени и делать выбор в пользу растяжки, пилатеса или йоги вместо силовых тренировок, рассказывает RT.