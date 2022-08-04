Глеб Никитин: "Важно развивать логистические связи между регионами Поволжья"

Глеб Никитин: «В июне жительница Пильны обратилась с просьбой запустить электропоезд до Казани. Запускаем!». Фото: Юлия Горшкова/ИА "Время Н"

Вместе с губернатором в первый рейс провожали новую электричку депутат Государственной Думы РФ Анатолий Лесун, начальник Горьковской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Сергей Дорофеевский и глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

«Когда в июне я был в Пильне, ко мне обратилась женщина с просьбой запустить электропоезд до Казани. Запускаем! В Пильне он останавливаться тоже будет. Это, действительно, востребованное направление и среди туристов, и среди предпринимательского сообщества. Для нас важно развивать логистические связи между регионами, в первую очередь, между регионами Поволжья», — отметил Глеб Никитин.

В добрый путь. Фото: Юлия Горшкова/ИА "Время Н"

Остановки электропоезда, помимо Пильны, будут на станциях Арзамас-2, Сергач и Княжиха в Нижегородской области. В Татарстане поезд делает остановки на станциях Зелёный Дол, Канаш и Шумерля. На новой электричке из Нижнего Новгорода до Казани теперь можно добраться всего за 6 часов 20 минут. Хотя регулярный пассажирский поезд проделывает этот путь больше чем за 9 часов.

«Комфортный современный электропоезд оснащён санитарными комнатами, плазменными экранами для просмотра фильмов, местами для провоза велосипедов. Поезд может вмещать в себя до 400 пассажиров», — поделился впечатлениями Сергей Дорофеевский.

Первые пассажиры новой электрички. Фото: Юлия Горшкова/ИА "Время Н"

А глава города Юрий Шалабаев уверен, что за счет нового пассажирского железнодорожного маршрута еще больше вырастет туристический поток в областной центр.

«В этом году мы планируем побить свой рекорд и принять ещё больше гостей. Наш город получил статус „Столицы детского туризма“, со всей страны к нам приезжают на гастрофестивали, посмотреть на наши знаменитые закаты. В Нижнем любой сможет найти себе развлечение по душе. Уверен, не останутся в стороне и казанцы, с которыми мы станем ещё ближе благодаря прямому беспересадочному железнодорожному сообщению», — сказал Юрий Шалабаев.

С сегодняшнего дня электропоезда ежедневно отправляются из Казани в 05.10, а прибывают в Нижний Новгород в 11.30. В обратном направлении отправление — в 16.08, прибытие в столицу Татарстана — в 22.28.