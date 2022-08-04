Московский суд заочно арестовал редактора The Insider* Доброхотова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лефортовский суд Москвы в четверг, 4 августа, избрал заочный арест редактору The Insider Роману Доброхотову по делу о незаконном пересечении государственной границы.

«В отношении Доброхотова Романа Александровича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 322 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента пересечения им государственной границы Российской Федерации», - приводит ТАСС заявление сделанной в пресс-службе суда.

Как писал сайт KP.RU, сегодня, 4 августа, следователи Федеральной Службы Безопасности (ФСБ) попросили Лефортовский суд Москвы заочно арестовать редактора The Insider* в рамках уголовного дела о незаконном пересечении государственной границы.

Напомним, в конце сентября этого года о розыске Доброхотова* сообщил его адвокат. Позже сам журналист заявил об обыске в его квартире по делу о незаконном пересечении государственной границы. По его словам, следственные действия вели сотрудники ФСБ, изъяв из квартиры всю компьютерную технику. Кроме того, обыски прошли и в квартире его родителей.

*признаны в России иноагентами