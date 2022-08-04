Замглавы ФНЭБ Гривач считает, что Siemens пиарится на ситуации с турбиной для "Северного потока" Фото: REUTERS

Замглавы Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач назвал поведение Siemens Energy в ситуации с турбиной для "Северного потока" "детским садом".

"Со стороны Siemens это какой-то детский сад. Разговор по схеме «дурак — сам дурак <...> Вместо предоставления затребованных российской стороной документов они проводят пиар-акции под названием "канцлер Германии находит турбину и заглядывает в нее", - сказал он в беседе с Lenta.ru

По словам специалиста, никаких препятствий для установки турбины не существует.

Напомним, в "Газпроме" заявили, что санкционные режимы Канады, ЕС, Великобритании и несоответствие существующей ситуации действующим контрактным обязательствам со стороны Siemens делают поставку двигателя 073 на КС "Портовая" невозможной, передает "Российская газета".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг поставки компании «Газпром» турбины для «Северного потока». По его словам, для «Газпрома» важно получить юридические документы, в которых говорится, что «эта турбина не санкционирована», рассказывает RT.