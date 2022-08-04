Украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по поселку в Брянской области

В четверг, 4 августа, на территорию поселка Климово Климовского района с украинской стороны был произведен пуск из ракетного комплекса «Точка-У». Такое заявление сделал губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Сегодня со стороны Украины на территорию посёлка Климово Климовского района был произведён пуск из ракетного комплекса "Точка-У"», - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Как уточнил глава региона, за счет своевременной работы средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Российской Федерации, боеприпас был сбит, «в результате чего его осколки попали на объекты гражданской инфраструктуры». В сообщении отмечается, что «внешние повреждения» в результате удара получили остекление школы, несколько домовладений, зерновой приемник хлебопредприятия, а также автомобиль.

Богомаз заявил, что среди мирных жителей есть двое пострадавших, которые получили легкие ранения. «Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. На месте продолжают работать оперативные службы», - отметил он.